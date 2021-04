Riesenhandyweist Weg zu Mobilität

Heidelberg. Eine der ersten voraussichtlich 15 Mobilitätssäulen Baden-Württembergs steht nun in Heidelberg: Vor dem Hauptbahnhof ist nach Angaben des Verkehrsministeriums am Dienstagmorgen ein „Leuchtturm“ der Verkehrswende in Betrieb genommen worden. Bürger und Touristinnen können sich an der 4,25 Meter hohen Infotafel zu den nachhaltigen Mobilitätsangeboten informieren. Weitere gelbe „Riesenhandys“ sind in Süßen, Konstanz und Schwäbisch Gmünd aufgestellt worden. Die gelben Infotafeln weisen den Weg zum regionalen ÖPNV, zu den Leihfahrradstationen und den Car-Sharing-Diensten.

Bärbel Sauer (l.) und Maria Franke (KEA-BW) an der Säule. © Philipp Rothe

Weitere an S-Bahn-Halten

„Die Mobilitätssäulen, die in Baden-Württemberg aufgestellt werden, senden eine klare Botschaft ins Land: Die Verkehrswende ist im vollen Gange“, betont Verkehrsminister Winfried Hermann. Die Mobilitätssäulen stünden an zentralen Orten, an denen mindestens drei umwelt-freundliche Mobilitätsangebote zusammenkommen.

Heidelberg will bis spätestens 2050 klimaneutral sein. „Die Mobilitätssäulen helfen uns dabei, der Bürgerschaft und den vielen Gästen unserer Stadt unser attraktives Angebot an Alternativen zum Autoverkehr nahezubringen“, betont Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain. Er wurde bei dem Termin im kleinen Kreis von Bärbel Sauer, Leiterin des Amtes für Verkehrsmanagement, vertreten.

Die Säulen bestehen aus wiederverwertbarem, witterungsbeständigen Material. Dank Photovoltaikmodulen und einem kleinen Akku sind sie nachts beleuchtet. Weitere Säulen stehen am S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen sowie am S-Bahnhof Weststadt/Südstadt. miro

