Der Energie- und Zukunftsspeicher der Heidelberger Stadtwerke ist um einen Hingucker reicher: Um den blauen, 55 Meter hohen Speicher schlängelt sich jetzt eine spiralförmige Metalltreppe, die aufs Dach führt. Knapp 280 Treppenstufen sind es, bis man in 50 Metern Höhe an der Plattform angekommen ist, an der später ein Veranstaltungsraum und Gastronomie den Besucher empfangen.

Oben

...