Richtfest am Montagabend: Besucher können Kongresszentrum besichtigen

Heidelberg. Rund 25 Jahre lang ist in Heidelberg über den Bau eines neuen Konferenzzentrums gestritten worden, nun wird Richtfest gefeiert: Am Montag, 30. Mai, lädt die Bau- und Servicegesellschaft Heidelberg (BSG) Projektpartner, Handwerksfirmen und Gäste zum traditionellen Richtfest für das Heidelberg Congress Center (HCC) ein. Im Anschluss daran erhalten Bürgerinnen und Bürger von 18 bis 21 Uhr die Gelegenheit, den Rohbau zu betreten und den 1500 Quadratmeter großen Saal des neuen Konferenzzentrums zu besichtigen, teilte die BSG weiter mit. Das neue Konferenzzentrum steht am Czernyring direkt gegenüber dem Hauptbahnhof und Europaplatz in der Bahnstadt. Der Zugang zum HCC erfolgt über die Max-Jarecki-Straße.

Das Gebäude verfügt über ein flexibles Raumkonzept auf drei Ebenen, zu dem neben dem Großen Saal (bis zu 1800 Sitzplätze) ein weiterer Saal (800 Sitzplätze) sowie zehn Tagungs- und Konferenzräume gehören. Ein komplett eingerichtetes Studio ermöglicht Videoproduktionen sowie das Streaming von Tagungen und Kongressen.

Neu gestalteter Europaplatz

Mitten im ersten Lockdown wurde im kleinsten Kreis im März 2020 der erste Spatenstich gesetzt. Drei Jahre Bauzeit sind für das Projekt unter Regie eines Basler Architekten-Büros (Degelo) angesetzt. Die Baukosten wurden zuletzt mit 100 Millionen Euro angegeben.

Das neue Konferenzzentrum wächst gemeinsam mit den Gebäuden auf dem Europaplatz, der direkt an den Hauptbahnhof anschließt. Die Gustav Zech Stiftung verbaut auf dem Gelände nach den Plänen des Berliner Büros Winking Froh Architekten auf insgesamt 8000 Quadratmetern rund 300 Millionen Euro. So entsteht auch ein elfgeschossiges Vier-Sterne-Plus Konferenzhotel mit 300 Zimmern, in dem sich unter anderem auswärtige Kongressbesucher einquartieren sollen, bevor sie – bevorzugt per Bahn – ihre Reise fortsetzen.

