Rhododendron-Pracht über der Stadt

Heidelberg. Dem einen oder anderen mag dieser Sommer zu nass sein – hoch über Heidelberg aber freuen sich die Rhododendren über die feuchte Wärme: Die auch Alpenrose genannten Büsche und Bäume stehen gerade in voller Blüte. Rose, lila, weiß und orange falten sich die Knospen auf und machen die Rhododendron-Anlagen im Stadtwald zu einem beliebten Ausflugsziel. Man findet sie am Promenadenweg zwischen dem Aussichtspunkt Karlslust und Ehrenfriedhof sowie am Blockhausparkplatz. Die Sträucher sind vermutlich zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts angepflanzt worden. Der Name kommt aus dem Griechischen. „Rhodo“ steht für Rose und „dendron“ für Baum. Der „Rosenbaum“ gehört zur Familie der Heidekrautgewächse. Es gibt rund 1000 Arten in vielen Farben.

