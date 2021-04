Heidelberg. Ein Mehrgenerationencafé, bei dem Ältere neben ihrer jahrzehntelang verfeinerten Backkunst viel Sozialkompetenz einbringen und Jüngere viel mehr als Kuchen und Rezepte mitnehmen können: Das ist eines von vier Projekten, die beim europaweiten Wettbewerb „Finance 4 Social Change (übersetzt etwa: Finanzierung des sozialen Wandels) gewonnen haben.

Koordiniert hat den Wettbewerb, bei dem speziell soziale Unternehmen in ihrer Startphase unterstützt werden, ein Heidelberger Uni-Institut: das Centre for Social Investment (CSI). Es hat zwischen 15 und 20 Mitarbeiter und besitzt seine Adresse im Altklinikum in Bergheim – wegen der Sanierung ist es aber gerade in die Voßstraße ausgegliedert.

Der Projektleiter und promovierte BWLer Gorgi Krlev erforscht das Themenfeld Innovationen, Entrepreneurship und Finanzen, die einen sozialen oder grünen Mehrwert mitbringen.

Gut zwei Millionen Euro standen für die europaweite Initiative „Finance 4 Social Change“ bereit. „14 Partner in elf Ländern arbeiten drei Jahre daran“, erklärt Krlev. Die vier regionalen Preisträger werden ein Jahr lang gefördert und begleitet.

Gebiet bis Schwarzes Meer

Krlev koordiniert dabei nicht nur Baden-Württemberg und Bayern, sondern „sein“ Gebiet reicht bis zum Schwarzen Meer. All das läuft unter dem Begriff „Donauregion“.

Das Generationencafé wird in Wien öffnen. Nur vordergründig geht es dabei um bewährte Rezepte und leckere Torten. „Senioren werden aus ihrer Isolation und Einsamkeit geholt“, erklärt Krlev. Jüngere können aus der Begegnung mit ihnen neue Perspektiven ziehen und sich von der Lebenserfahrung bereichern lassen. Das Preisgeld von 35 000 Euro wird unter den vier Preisträgern aufgeteilt. Die Begleitung und Beratung der jungen Unternehmen über ein Jahr hinweg soll die Nachhaltigkeit der guten Ideen sichern und Netzwerke knüpfen. „Wir haben inzwischen auch eine Lernplattform aufgebaut“, beschreibt der Projektleiter. Unter anderem Videos sollen für die Lehre an den Unis in Heidelberg und Mannheim aufbereitet werden. Ein Expertenteam klopfte die eingereichten Ideen für Start-ups auf ihren „Mehrwert für alle“ ab. Als weiteren regionalen Sieger bestimmten sie ein Kunstprojekt in Bukarest. Die rumänischen Initiatoren wollen öffentliche Räume mit Aktionskunst aufwerten – oder zuerst beleben, etwa in ungenutzten urbanen Räumen. So sollen nicht nur lokale Künstler unterstützt, sondern ganze Quartiere bereichert werden.

Nachdem der „European Social Economy Summit“, der eigentlich Ende November im Mannheimer Rosengarten stattfinden sollte, zunächst auf Ende Mai 2021 verschoben wurde, steht nun fest, dass dieser Kongress vollkommen online stattfinden wird. Mehrere hundert Teilnehmer aus aller Welt wollen sich zum Thema soziale Wirtschaft austauschen.

