Rentnerehepaar versucht Brand in St. Leon-Rot selbst zu löschen

St. Leon-Rot. Zwei Rentner sind am Mittwochabend durch einen Kellerbrand im Hohe-Buch-Ring in Sankt Leon-Rot, den sie selbst löschen wollten, schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war in einem Kellerraum eines Einfamilienhauses ein elektronisches Küchengerät, das auf einem Herd stand, in Brand geraten. Durch die offenen Zimmertüren verteilte sich der dadurch entstandene gefährliche Rauch im gesamten Haus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beiden Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 82 und 73 Jahren, versuchten den Brand vor Eintreffen der Rettungskräfte mit eigenen Mitteln zu löschen. Das schafften sie nicht. Die freiwillige Feuerwehr löschte den Brandherd in der Sommerküche. Durch das Einatmen der gefährlichen Rauchgase klagten die beiden Bewohner über starke Atembeschwerden. Aber erst durch gutes Zureden der besorgten Nachbarn waren sie bereit, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Mit dem Rettungsdienst wurde das Ehepaar in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht. Dort wurden sie vorsorglich stationär aufgenommen. Beide waren ansprechbar und ihre Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Feuerwehreinsatz Haus in Neckarhausen brennt - Schaden im sechsstelligen Bereich Mehr erfahren Wohnen Miete in WGs gerecht aufteilen Mehr erfahren

Die Nachbarschaft hat bereits dem Ehepaar weitere Hilfe und eine vorübergehende Unterkunft angeboten.

Bisher ist die Brandursache noch nicht abschließend geklärt und die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Der direkte Schaden, der durch den Brand entstanden ist, wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Ein weit größerer Schaden ist durch den Ruß, der sich im gesamten Haus verteilt hat, entstanden. Dadurch ist das Haus vermutlich bis auf weiteres oder zumindest bis zur vollständigen Reinigung nicht bewohnbar.