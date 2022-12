Rentiere gleiten auf dem Neckar

Es ist regelmäßig ein Riesenspaß für junge und ältere Weihnachtsfans: Am Sonntag, 18. Dezember, kommt eine weihnachtliche Delegation über den Neckar gepaddelt. Zwischen 14.15 und 14.30 Uhr kann man den Weihnachtsmann, Rentiere und Wichtel am vierten Advent auf dem Wasser oder beim Landgang auf dem Neuenheimer Ufer (Höhe Kinderspielplatz) beobachten zwischen 15 und 15.30 Uhr.

Mit Hund Henry

Thorsten Storck organisiert die paddelnde Weihnachtsparade am vierten Adventswochenende zum siebten Mal. Mit dabei sein wird wieder Storcks Golden Retriever, der Weihnachtshund Henry. Ein Rentierschlitten wird eingespannt, Engel und ein Tannenbaum wagen sich ebenfalls aufs Wasser. „Die Heidelberger SUP-Weihnachtsaktion wächst stetig“, bestätigt Storck. „SUP“ steht für „Stand-Up Paddle“. Die Bretter – Boards – sind etwa so groß wie Surfbretter, aber mit Luft gefüllt. Der Sport sei in der Pandemiezeit sehr beliebt geworden, freut sich der Initiator: „Es ist eine der Sportarten, bei der man automatisch den Mindestabstand einhält. Und es macht so viel Spaß, weil es all unsere Sinne und Muskeln anspricht und fordert.“

Der mit Gefolge und Hund Henry. © Andreas von Mentz

Auf dem SUP bewegt man sich stehend oder wie in einem Kanu knieend fort, indem man ein Paddel durchs Wasser zieht. Das muss der Weihnachtsmann am Sonntag aber nicht: Schließlich hat er Rentiere und weitere Helfer dabei. „Es geht um die Begegnung und das Gespräch zwischen Weihnachtsmann und den kleinen und großen Kindern am Ufer – für beide Seiten etwas ganz Besonderes“, freuen sich Storck und sein Weihnachtsteam schon auf den Tag. Und wer weiß, diesmal könnte sogar Schnee am Neckarufer liegen.