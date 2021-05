Rennfahrer schwer verletzt

Hockenheim. Bei einer Motorsportveranstaltung auf dem Hockenheimring ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Das teilte die Polizei am Wochenende mit. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Motorradfahrer in der Parabolika-Kurve gestürzt. Der 59-Jährige nahm auf der Strecke an einem Rennen teil. Andere Fahrer waren an dem Unfall offenbar nicht beteiligt.

Beim Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Klinik gebracht. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Sanitäter auch nicht ausschließen, dass der Mann in Lebensgefahr schwebt. Der Verkehrsdienst Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim übernahm die Ermittlungen. fab