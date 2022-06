Rennen für die Heidelberger Krebsforschung: Auch in der Antarktis gehen Läufer an den Start

Heidelberg. Wenige Tage vor dem Start sind bereits über 2500 Anmeldungen von sieben Kontinenten eingegangen: Vom 1. bis 3. Juli werden wieder viele tausend Läuferinnen und Läufer gemeinsam beim NCT-Lauf aktiv. Unter dem Motto „NCT-LAUFend gegen Krebs – Alleine. Zusammen!“ werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Laufstrecken in aller Welt bewegen und zugleich Spenden für Projekte zur angewandten Krebsforschung am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg sammeln. Die Lauforte reichen von der Westküste Kanadas bis nach Südostasien und vom nördlichen Finnland bis in die Antarktis, wo deutsche Forschende laufen werden.

„Wir freuen uns über die vielen Aktiven und die große Resonanz in aller Welt, die unser NCT-Lauf auch dieses Jahr wieder hat. Mit ihrem Lauf bewirken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielfach Gutes: Sie machen auf das NCT Heidelberg aufmerksam, sie unterstützen unsere Arbeit mit Spenden und sie fördern ihre Gesundheit durch Sport und Bewegung“, sagte Dirk Jäger, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Leiter der Medizinischen Onkologie am Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD).

Das Ziel für die gemeinsame Laufleistung aller Teilnehmenden sind 100 000 Kilometer. Das Unternehmen SAP gibt als Hauptsponsor für jeden dieser gelaufenen Kilometer 0,30 Euro. Weitere Sponsoren sind die Unternehmen Thermo Fisher Scientific und Prominent, die den NCT-Lauf mit namhaften Summen unterstützen.

Stefan Fröhling, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Leiter der Translationalen Medizinischen Onkologie am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), sagte: „Jede und jeder kann beim NCT-Lauf dabei sein. Und jeder Kilometer und jede Spende zählen.“

Anmeldung bis 3. Juli möglich

Den symbolischen Startschuss nimmt am 1. Juli die Schirmherrin Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, vor, die im Anschluss ihren persönlichen NCT-Lauf in Heidelberg startet. Schirmherr Eckart Würzner, Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, hat die Teilnehmer bereits in der Vorbereitungsphase mit einem Video motiviert.

Parallel zum virtuellen NCT-Lauf am NCT Heidelberg veranstaltet das NCT/UCC Dresden am 1. Juli ab 17 Uhr im Großen Garten seinen Benefizlauf zugunsten von sporttherapeutischen Angeboten für Krebspatientinnen und -patienten. Den Aktiven bietet sich damit sogar die Möglichkeit, an den beiden NCT-Partnerstandorten Heidelberg und Dresden dabei zu sein: Ein Lauf im Dresdner Großen Garten kann zugleich virtuell beim Heidelberger NCT-Lauf gemeldet sein.

Wer kurzentschlossen teilnehmen möchte, hat dazu bis zum Benefizlauf-Wochenende Gelegenheit: Die Anmeldung unter www.nct-lauf.de ist bis einschließlich 3. Juli möglich. Auf der Website findet sich zudem alles für den Lauf: unter anderem die personalisierbare Startnummer zum Selbstausdrucken und die Weltkarte mit den Lokalitäten aller gemeldeten Aktiven. her