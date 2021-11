Renate Exner mit 79 Jahren gestorben

Heidelberg. Sie hat brutalen Räubern getrotzt und im Laufe der Jahrzehnte geschätzt 60 000 Amphibien gerettet. Nun ist die Heidelbergerin Renate Exner im Alter von 79 Jahren gestorben. Das berichtet die „Rhein-Neckar-Zeitung“. Kaum eine Nacht Ruhe gönnte sie sich, wenn im Frühjahr die Temperaturen stiegen und das Signal zur Krötenwanderung setzten. Dann sammelte sie ihre Helfer um sich und trug an den besiedelten Waldrändern die geschützten Tiere über die Straße, damit sie sicher zu ihren Laichgewässern wandern konnten.

© Philipp Rothe

Was die Heidelberger Tierschützerin, die 2007 sowohl den Umweltpreis als auch die Bürgerplakette der Stadt Heidelberg erhielt, stets betrübte: Die Krötenpopulationen gingen trotzdem stark zurück. „Anfang der 1990er Jahre haben wir täglich mehrere Tausend Tiere mit Eimern über die Straße getragen“, erzählte sie einst. Zuletzt waren es maximal die Hälfte: „Das Aufkommen hat sich radikal reduziert.“ Rund 5000 bis 7000 Kröten, Salamander, Grasfrösche und Molche wurden in den ersten Jahren der Tierschutzaktion pro Saison eingesammelt.

Die wachsende Zersiedelung und Zerschneidung der Lebensräume gilt als Ursache für die kleiner werdende Population. Im Straßenverkehr wird den Tieren ihre Langsamkeit zum Schicksal. Und die Laichgewässer wurden immer stärker durch die Umwelt belastet.

„Ich fahre heute Abend wieder mit dem Taxi hoch, bei Krötenwetter kann ich einfach nicht daheim bleiben“, erzählte Exner dieser Redaktion 2017 – und lachte. Selbst ein Rückenleiden und die Notwendigkeit, an Krücken zu laufen, hielten sie nicht zurück. Einschüchtern ließ sich die Inhaberin eines Schmuckgeschäftes auch nicht von Räubern, die sie in fünf Jahren sieben Mal überfielen. 2014 gab sie ihr Geschäft im „Wormser Hof“ in der Hauptstraße schließlich auf, weil das Gebäude verkauft wurde. miro

