Regionalzug entgleist in Heidelberger Hauptbahnhof

Heidelberg. Im Heidelberger Hauptbahnhof ist am Montagmorgen ein Regionalexpress entgleist. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei keine Personen verletzt. Der Zug ist in der östlichen Abstellgruppe gegen 8 Uhr während der Bereitstellungsfahrt aus den Gleisen gesprungen. Es waren noch keine Reisenden an Bord. Die Deutsche Bahn AG stellte einen Hilfszug, der den Regionalexpress zurück in die Gleise setze. Die Bundespolizei ermittelt aktuell bezüglich der Ursache der Zugentgleisung und den bahnbetrieblichen Auswirkungen. Hierzu befindet sich ein Bahnunfallermittler vor Ort. Die Polizei schätzt den Schaden derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

