Regionale Gartenerden

Heidelberg. Bio- und Grünabfälle aus der Rhein-Neckar-Region werden im Kompostwerk in Heidelberg-Wieblingen zu hochwertigem Kompost und Erden verarbeitet. Unter der Markenreihe „Floratop“ werden diese Regionalerden zum Kauf angeboten und sind nach Angaben der Stadt Heidelberg als Sackware in allen Recyclinghöfen, bei der Gärtnerei Lenz (Gewann Fischpfad 4, Handschuhsheim) und beim Baustoffhandel Näher (In der Gabel 10, Wieblingen) erhältlich. Bis 14. April bekommen Gartenliebhaber es auf alle Sackwaren der Kurpfälzer Erden zehn Prozent Rabatt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lose Ware für jeden Bedarf

Lose Erdenware kann in der Abfallentsorgungsanlage Wieblingen in bedarfsgerechter Menge gekauft werden. Für kleinere Mengen stehen dort für 0,30 Euro geeignete Säcke (jeweils 15 Liter) zur Verfügung.

Das Kompostwerk Wieblingen gehe mit den Kurpfälzer Erden seit 2005 einen „konsequenten Weg für den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit“, da die Erden nur einen geringen Torfanteil enthalten. Sie haben nach Angaben der Stadt zudem ein sehr gute CO2-Bilanz, da die Inhaltsstoffe aus der Region kommen und im Kompostwerk Heidelberg produziert werden. So entfallen lange Transportwege und die Moore werden geschont. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2