Heidelberg. Eine Regenbogenfahne, die vor einer Kirche in der Heidelberger Altstadt aufgehängt worden war, ist am frühen Sonntagmorgen beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, rissen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 8.15 Uhr die Fahne, die vor der Jesuitenkirche in der Merianstraße gehisst worden war, gewaltsam vom Fahnenmast und beschädigten sie. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/1744444 zu melden.

