Rege Nachfrage nach Booster-Impfung in den Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises

Heidelberg. Zum Auftakt der Impf-Auffrischungen ist die Nachfrage in den beiden Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises rege gewesen: Besonders viele nutzten am Mittwoch, dem ersten Tag, die Möglichkeit, sich ohne Termin die dritte Impfung in Patrick-Henry-Village geben zu lassen. Zwei Wochen vor dem Ende der baden-württembergischen Sommerferien sollen außerdem dezentral noch möglichst viele Jugendliche die Möglichkeit einer Impfung bekommen. Bis 20 Uhr haben die Impfzentren geöffnet.

Bis 15 Uhr waren es im Impfzentrum des Kreises in Patrick-Henry-Village genau 167 Personen, die sich die „Booster“-Immunisierung verabreichen ließen – zum Beispiel, weil ihre zweite Impfung bereits mindestens sechs Monate zurückliegt. Das berichtet die Sprecherin des Landrats, Silke Hartmann. Im zweiten Impfzentrum des Kreises, in Sinsheim, kamen im gleichen Zeitraum 14 Personen zur Auffrischungsimpfung. Neben den Impfzentren verteilen auch niedergelassene Ärzte die neuerliche Spritze an die Impfberechtigen. Und das sind Männer und Frauen, die das 80. Lebensjahr überschritten haben, genauso wie Frauen und Männer, die in Pflegeeinrichtungen betreut werden.

Personen mit einer relevanten angeborenen oder erworbenen Immunschwäche oder unter immunsuppressiver Therapie Stehende gehören auch zu den Berechtigten für den dritten Piks. Pflegebedürftige, die zuhause betreut werden, sind ebenfalls zugelassen zur dritten Immunisierung. Wer bisher nur die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca oder Johnson & Johnson verabreicht bekommen hat, darf sich ebenfalls ohne Termin beim Impfzentrum einfinden – oder bei seinem Hausarzt anfragen. Schließlich bekommen ebenfalls Genesene eine Auffrischung, die bislang erst eine Impfdosis erhielten. Mobile Impfteams des Kreises steuern nun zusätzlich wieder die Alten- und Pflegeheime der Region an.

Sorge vor Infektionen in Klassenzimmern

Mit den in zwei Wochen zu Ende gehenden Sommerferien wächst die Sorge vor weiteren Infektionen im Klassenzimmer. Die Stadt Heidelberg strebe an, in Abstimmung mit dem Impfzentrum Rhein-Neckar und den Schulleitungen nach Schulbeginn reservierte Zeitfenster im Impfzentrum anzubieten,

Zu einer Impfaktion mit dem mobilen Impfteam Rhein-Neckar lädt das Jobcenter Heidelberg am Montag, 6. September, von 10 bis 15 Uhr, in das Jobcenter (Speyerer Straße 6) ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten.

Jugendliche von 16 bis 17 Jahren benötigen eine formlose Einverständniserklärung der Eltern. Bei Zwölf- bis 15-Jährigen wird nur geimpft, wenn die Eltern dabei sind, mitzubringen sind ein Ausweisdokument, die Versichertenkarte und – falls vorhanden – der Impfpass. Weitere Infos dazu unter www.jobcenter-hd.de/news/impfaktion.

Daneben können sich Schülerinnen und Schüler auch bei niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten sowie anderen Fach- und Allgemeinärzten impfen lassen. Auf der Internetseite www.dranbleiben-bw.de informiert das Sozialministerium über Impfaktionen in Heidelberg und im Umland.