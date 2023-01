Rebekka Bakken spielt solo in Heidelberg

Rebekka Bakken ist eine Künstlerin, wie es sie nur wenig gibt. Die betörend dunkle, mal sanfte und mal rotzige, Stimme der Singer-Songwriterin sticht heraus. Es wundert also nicht im Geringsten, dass Bakken seit einem Vierteljahrhundert ein regelmäßiger Gast in hiesigen Konzerthallen ist. Nun kommt die 52-Jährige, die im April zudem ihr neues Coveralbum „Always On My Mind“ veröffentlichen

...