Heidelberg. Ein neues Zentrum für Lernspiele entsteht in Heidelberg. Das hat die Stadt am Mittwoch bekanntgegeben. Gründerteams aus der Games-Branche sollen hier die Gelegenheit erhalten, Spiele und Anwendungen – sogenannte Serious Games (Lernspiele) – im Bereich Gesundheit und Lebenswissenschaften zu entwickeln. Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit den in und um Heidelberg ansässigen Einrichtungen und Unternehmen der Biotechnologie und Medizintechnik sowie der Gesundheitsbranche zu vernetzen. Dafür baut die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) mit der Stuttgarter Hochschule der Medien (HdM) und in Kooperation mit der Stadt Heidelberg einen GamesHub auf, hieß es.

AdUnit urban-intext1

Das Projekt startet noch im März mit der Ausschreibung eines Projektkoordinators. Der GamesHub Heidelberg wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg aus Mitteln des Medienimpulsprogramms mit 110 000 Euro gefördert.

„Die Universitätsstadt Heidelberg und die Metropolregion Rhein-Neckar sind als starker Standort der Bio- und Medizintechnologie sowie der Gesundheitsbranche bekannt. Mit dem GamesHub möchten wir die Branche und ihre kreative Arbeitsweise mit dem Motor unserer Region zusammenbringen und innovative Neugründungen und Ansiedlungen von Games-Unternehmen fördern“, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Auch Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner zeigte sich erfreut. „Dass das Land die Einrichtung eines GamesHub fördert, ist eine tolle Nachricht. Das Vorhaben trifft hier auf fruchtbaren Boden: Heidelberg bietet als Zentrum internationaler Spitzenforschung, bedeutender Gesundheitsstandort und Bildungsstadt ideale Bedingungen.“

Bis zu fünf Games-Studios, die voraussichtlich ab Sommer 2021 den GamesHub beziehen, werden von einer Fach-Jury für das Projekt ausgewählt. Ein Beispiel für Serious Games sind etwa die virtuellen Realitäten, die das Heidelberger Start-up Living Brain in Form einer Monitoring-Software und mittels VR-Brillen zur Neurorehabilitation entwickelt und aktuell am Universitätsklinikum Heidelberg testet. her