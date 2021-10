Rauchentwicklung in Straßenbahn - Linie 5 wieder freigegeben

Heidelberg. In einer Straßenbahn der Linie 5 in Heidelberg ist es am Dienstagvormittag zu einer Rauchentwicklung gekommen, weshalb die Strecke im Bereich der Haltestelle Berufsschule kurzfristig gesperrt werden musste. Wieso es zu der Rauchentwicklung kam, ist noch nicht vollständig geklärt, teilte die Feuerwehr mit. Vermutet wird ein technischer Defekt oder ein Bedienfehler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heidelberg Rauchentwicklung in Straßenbahn - Feuerwehr im Einsatz 8 Bilder Mehr erfahren

Als die Fahrerin den Rauch bemerkte, steuerte sie die Bahn umgehend auf ein Nebengleis, sodass bereits alle Fahrgäste ausgestiegen waren, als die Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde deshalb niemand. Die Strecke ist mittlerweile wieder freigegeben.