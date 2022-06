Rauchen im Hauptbahnhof führt zu körperlicher Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Heidelberg. In der Nacht auf Freitag ist es am Heidelberger Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen gekommen. Dabei wurde auch ein Reizstoffsprühgerät eingesetzt. Nach Angaben der Polizei wurde ein 19-Jähriger von einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn rauchend am Bahnsteig angetroffen. Der 54-jährige Mitarbeiter wies den jungen Mann auf das Rauchen im gekennzeichneten Bereich hin. Daraus entwickelte sich zuerst ein verbales Streitgespräch. Hierbei wurde der 19-Jährige zunehmend aggressiver.

Im weiteren Verlauf mündete der Streit in einer körperlichen Auseinandersetzung. In dessen Verlauf setzte der Mitarbeiter sein dienstliches Reizstoffsprühgerät ein. Da zum Tathergang unterschiedliche Aussagen vorliegen, sucht die Bundespolizei nun nach weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.