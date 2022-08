Raubüberfall auf Wettbüro in Rohrbach

Heidelberg. Ausgestattet mit einer Schusswaffe hat ein Räuber am Samstagabend ein Wettbüro im Stadtteil Rohrbach überfallen. Nach Polizeiangaben betrat der unbekannte Täter kurz vor 22 Uhr das Wettbüro in der Karlsruher Straße. Dabei bedrohte er den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dieses verstaute der Räuber in einer Plastiktüte und flüchtete auf der Karlsruher Straße entlang in Richtung Rohrbach-Markt. Dort bog er nach links in die St. Peter-Straße in Richtung Panoramastraße ab. „Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis“, heißt es weiter in der Pressemeldung der Polizei. Unklar ist, wie viel Geld erbeutet wurde. Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Zentrale Kriminaltechnik sicherte noch am Tatabend erste Spuren, die nun ausgewertet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der unbekannte Räuber wird wie folgt beschrieben: circa 20 bis 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hatte eine kräftige Statur und einen hellen Teint, trug einen grauen Kapuzenpullover mit schwarzen Applikationen auf den Schultern sowie dunkle, kurze Adidas-Shorts und braune Halbschuhe. Außerdem trug er schwarze Handschuhe und einen blauen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen, die etwas zum Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Räuber machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174 44 44 oder 06221/3 41 80 zu melden. vs