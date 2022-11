Raub und gefährliche Körperverletzung: Zwei Männer in Heidelberg festgenommen

Heidelberg. Ein 21- und ein 25-Jähriger sind am Sonntag in Heidelberg wegen des Verdachts auf Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen die beiden Männer am Samstag, 12. November, gegen 17 Uhr in der Heidelberger Kurfürsten-Anlage einen 30-jährigen Mann körperlich angegriffen, ihn nicht unerheblich verletzt und sein Mobiltelefon sowie sein Bargeld entwendet haben. Die mutmaßlichen Täter traten den Mann zunächst zu Boden und verletzten ihn dann mit Schlägen und Tritten weiter. Nachdem sie sein Mobiltelefon und sein Bargeld entwendet hatten, flohen sie vom Tatort. Der 30-Jährige erlitt unter anderem einen Nasenbeinbruch.

"Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte beim Amtsgericht Heidelberg wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehle gegen die nunmehr im dringenden Tatverdacht des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung stehenden Männer", heißt es in der Erklärung. Am Sonntag wurden die Tatverdächtigen zunächst dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.