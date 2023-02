Raub und Drogenhandel

Wegen des Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung und des zum Teil bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ist jetzt ein 29 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft gekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann war nach umfangreichen Ermittlungen und verdeckten Maßnahmen der Kripo und Staatsanwaltschaft Heidelberg sowie der Polizeipräsidien Mannheim und Villingen-Schwenningen am Donnerstag in der Doppelstadt in seiner Wohnung festgenommen worden. Weil der 29-Jährige bewaffnet war, wurde das Spezialeinsatzkommando des Landes hinzugezogen, das die Räume stürmte. Der Mann leistete bei der Festnahme keinen Widerstand, in seinem Zimmer wurden 1,13 Kilogramm Kokain gefunden und beschlagnahmt.

Massive Gewaltdrohungen

Der Festgenommene ist dringend verdächtig, im Rhein-Neckar-Kreis Handel mit Marihuana und Kokain im Kilogrammbereich getrieben und einen „Geschäftspartner“ in der Rauschgiftszene mit massiven Gewaltdrohungen zur Zahlung einer fünfstelligen Eurosumme genötigt zu haben.

Mehr zum Thema Kriminalität Drogendealer aus dem Rhein-Neckar-Kreis im Schwarzwald festgenommen Mehr erfahren Kriminalität Razzia wegen «Koks-Taxis» Mehr erfahren

Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. pol/sko