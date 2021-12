Rathaus, Karlsplatz und Kirchen leuchten grün

Die beiden Dekane der evangelischen und katholischen Kirche in Heidelberg, Christof Ellsiepen und Alexander Czech, unterstützen die „Grünes Licht“-Initiative am Sonntag in Heidelberg. Am dritten Advent sollen in der Stadt Gebäude grün angestrahlt werden und grüne Lichter in Fenstern leuchten – aus Solidarität mit Geflüchteten im polnisch-belarussischen Grenzgebiet, teilten die beiden Dekanate mit.

Das grüne Licht soll in ganz Deutschland ein Zeichen der Solidarität mit Geflüchteten und ihren Hilfeleistenden darstellen und zudem die neu gewählte deutsche Regierung zur Aufnahme der Menschen bewegen.

Lichter im Fenster

Die Seebrücke habe in Heidelberg die Teilnahme an der Solidaritäts-aktion angeregt. Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) lasse außerdem das Rathaus und den Karlsplatz sowie die Heiliggeistkirche grün anstrahlen, hieß es in der Mitteilung weiter. Die beiden Kirchen wollen darüber hinaus einige weitere Kirchen in Heidelberg grün leuchten lassen. Heidelberg Marketing stellt dafür die Beleuchtung kostenlos zur Verfügung.

Darüber hinaus seien alle Einwohner aufgerufen, bei Einbruch der Dunkelheit ihre Fenster mit grünen Lichtern zu bestücken, um auf die Not der Menschen aufmerksam zu machen, hieß es weiter von den beiden Kirchen.

Seit Wochen warten Geflüchtete überwiegend aus Syrien, Afghanistan und dem Irak an der Grenze zwischen Belarus und Polen unter menschenunwürdigen Umständen auf einen Weg in die Europäische Union. Bewohnerinnen und Bewohner in Dörfern des polnischen Grenzgebiets leisten ihnen unkonventionelle Unterstützung. Sie stellen abends grüne Lichter in die Fenster und signalisierensignalisieren so: „Hier gibt es etwas zu essen, eine Decke, Strom zum Laden der Handys und andere notwendige Dinge.“

Die „Grünes Licht“-Bewegung hat sich Berichten zufolge bereits über die polnischen Grenzdörfer hinaus auch in Großstädte wie Warschau, Krakau oder Stettin ausgebreitet. epd