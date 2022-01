Raser auf Autobahn

St Leon-Rot. Ein noch unbekannter Raser hat am Donnerstagnachmittag auf der A 5 anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen auf den Mann, der gegen 15 Uhr im Mercedes in Richtung Heidelberg unterwegs war. Laut Zeugenaussagen wechselte er mehrmals mit hoher Geschwindigkeit die Fahrspur. Dabei überholte er nach Polizeiangaben mehrere Autos und Lkw sogar über den Standstreifen. Am Kreuz Walldorf fuhr der Mercedes auf die A 6 in Richtung Heilbronn. Dabei wurde einen Lkw mit litauischem Kennzeichen zum starken Bremsmanöver gezwungen. Vor der Kontrolle durch eine Streife der Autobahnpolizei flüchtete der Mercedes in Richtung Heilbronn. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der 20- bis 30-jährige Fahrer trug eine Mütze, kurzes Haar und Vollbart, ist von kräftiger Statur und am Hals tätowiert. Er hatte einen jungen Beifahrer. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06227/35 82 60 zu melden. agö

