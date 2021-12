Randalierer zückt in Heidelberger Einkaufszentrum ein Messer

Heidelberg. Ein 40-jähriger Mann hat in einem Einkaufszentrum in der Sophienstraße in Heidelberg Polizisten mit einem Messer bedroht. Wie die Beamten mitteilten, fiel der Mann gegen 13.35 Uhr zunächst den Angestellten eines Elektromarkts auf, weil er den Laden trotz Hausverbot nicht verlassen wollte. Zuvor hatte der 40-Jährige randaliert. Bei einer Kontrolle durch die Polizei zückte er schließlich das Messer. Da er auf die Ansprache durch die Beamten nicht reagierte, zogen diese daraufhin die Dienstpistole. Nach mehrfacher Androhung konnte der 40-Jährige schließlich festgenommen werden. Der Mann befand sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Alle Beteiligten blieben unverletzt, die Ermittlungen dauern an.

