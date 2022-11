Randalierer in Heidelberger Supermarkt bespuckt und schlägt auf Angestellte ein

Heidelberg. Ein bislang Unbekannter hat am Montagabend in einem Heidelberger Supermarkt randaliert und Angestellte beleidigt, bespuckt und geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der Mann kurz vor 21 Uhr trotz Hausverbot in dem Laden in der Hauptstraße auf. Nachdem er von einer Beschäftigten aufgefordert wurde, den Laden zu verlassen, schrie der Unbekannte zunächst lautstark herum. Eine weitere Beschäftigte kam ihrer Kollegin daraufhin zu Hilfe. Der Mann schlug nun in Richtung der beiden Frauen und traf eine 32-Jährige.

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung spuckte der Unbekannte dieser Frau ins Gesicht. Nachdem sich der Streit vor den Laden verlagert hatte, demütigte und beleidigte er sie noch in der Fußgängerzone in arabischer Sprache auf das Übelste vor zahlreichen vorbeigehender Passanten. Vor Eintreffen der Polizei hatte er sich dann zu Fuß entfernt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Rund 1,80 Meter groß, schlank, dunkle kurze Haare, ohne Bart und ohne Brille, etwa 25 Jahre alt. Bekleidet war der Mann mit einer Jeans, weißen Turnschuhen und einer Steppjacke (Kapuze mit Fellbesatz). Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/18570 bei der Polizei zu melden.