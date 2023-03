Randalierender Hotel-Gast in Heidelberg

Heidelberg. Die Polizei ist in der Nacht zu Sonntag in einem Hotel in Heidelberg-Mitte wegen einer randalierenden Person im Einsatz gewesen. Ein Gast hatte den Mann gemeldet, der gewaltvoll versuchen würde, in ein Hotelzimmer einzudringen, berichtet die Polizei. Der 39-Jährige schien betrunken und stand lediglich mit T-Shirt und Unterhose im Flur. Er meinte, sich aus seinem eigenen Zimmer ausgeschlossen zu haben und deshalb aus Verzweiflung zu versuchen, bei einem anderen Hotelgast unterzukommen. Nach einem Gespräch mit den Beamten entschied er sich, auf einer Couch im Gang zu schlafen bis die Rezeption des Hotels wieder besetzt sein werde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1