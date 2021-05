Randale und drei Fälle von Körperverletzung - auch Einsatz im Jungbusch

Heidelberg. Auch am Samstag und in der Nacht auf Sonntag kontrollierte eine Vielzahl von Polizeibeamten die Lage in der Heidelberger Innenstadt und an der Neckarwiese, wo aktuell ein nächtliches Aufenthaltsverbot gilt. Dabei kam es in der Nacht zu einzelnen Auseinandersetzungen zwischen jungen Leuten und der Polizei, wie die Polizei mitteilte.

Tagsüber war die Lage trotz hohen Besucherzahlen weitestgehend ruhig. An der Neckarwiese hielten sich laut Polizei zu Spitzenzeiten zwischen 2500 und 3000 Personen auf, die meisten von ihnen Jugendliche und junge Erwachsene. Die meisten von ihnen verließen kurz vor dem Aufenthaltsverbot, das von 21 Uhr bis 6 Uhr gilt, friedlich die Neckarwiese. Wenig Verständnis für die Maßnahmen zeigte hingegen eine Gruppe von circa 80 bis 100, teils alkoholisierten jungen Leuten. Sie verließen nur unter verbalem Protest die Neckarwiese in Richtung Altstadt. Mit hoher Präsenz im Bereich Uferstraße und Theodor-Heuss-Brücke-Übergang zur Altstadt, wollte die Polizei eine Zuspitzung verhindern.

Als die Gaststätten abends um 22 Uhr schlossen, war die Altstadt noch gut besucht. In einzelnen Bereichen wie der Unteren Straße gab es laut Polizei ein dichtes Drängen, das von den Kräften aufgelöst werden musste.

Während die meisten Personen die Altstadt laut Polizei ohne Zwischenfälle verließen, suchten die 80 bis 100 jungen Leute, die schon zuvor an der Neckarwiese aufgefallen waren, die Konfrontation mit den Polizisten. Laut Polizie verhielten sie sich zunehmend aggressiv und provokant, und fanden sich immer wieder zusammen, sobald die Polizeibeamten außer Sichtweite waren. Zu körperlichen Auseinandersetzungen kam es in drei Fällen. Gegen die Verursacher wird nun wegen Köperverletzung ermittelt. Erst gegen zwei Uhr verließ die Gruppe die Innenstadt.

Neben Feiernden hatte die Polizei am Samstag auch ein Auge auf Autoposer, vor allem im angrenzenden Bereich der Neckarwiese. Bereits ab dem Nachmittag kontrollierte die Polizei in zwei Stellen im Bereich der B37 und der Römerstraße und im Kernstadtgebiet auffällige Fahrer und laute Fahrzeuge. Die Uferstraße wurde zeitweise in der Nacht gesperrt. Dort waren gegen späten Abend zunehmend auffällig laute Fahrzeuge festgestellt worden, so die Polizei.

Auch Einsatz im Jungbusch

Während des Einsatzes mussten Kräfte nach Mannheim in den Stadtteil Jungbusch verlagert werden, da sich auch hier mehrere Jugendliche und junge Heranwachsende zunehmend aggressiv zeigten.

Laut Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar, dem aktuellem Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim, hätten die letzten beiden Einsatztage gezeigt, dass sich die überwiegende Mehrheit an die Regeln halte. "Es gibt jedoch eine Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden, die sich provozierend und aggressiv verhält und nicht davon

zurückschreckt, auch Straftaten zu begehen," so Kollmar.

