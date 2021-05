Raffaels Kunst und Haydens Musik

Heidelberg. Raffaels „Die Schule von Athen“ gilt als eines der zentralen Kunstwerke der Renaissance und mithin als eines der bedeutendsten in der Kunstgeschichte. Warum es zu so einer Popularität kam, beantwortet der Heidelberger Professor für Kunstgeschichte Henry Keazor am Sonntag, 16. Mai, 17 Uhr, in seinem kostenlosen Online-Vortrag unter http://bit.ly/daiHOME_Keazor

AdUnit urban-intext1

Um Haydens Kaiserquartett dreht sich ein Podcast von Marcus Imbsweiler und Timo Herrmann, am Sonntag, 11 Uhr. Das Verdienst, das Streichquartett zur zentralen Gattung abendländischer Kammermusik erhoben zu haben, gebührt Joseph Haydn. Imbsweiler veröffentlichte bisher Romane und Erzählungen über Komponisten und Herrmann ist Gastdirigent der Heidelberger Sinfoniker. Livestream unter http://bit.ly/MuSu0521 red