Räumung: Trockenwiese in Heidelberg muss von Baumkrone befreit werden

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg und der BUND suchen freiwillige Helferinnen und Helfer, um eine umgestürzte Eiche von einer Trockenrasenfläche im Naturschutzgebiet Russenstein zu entfernen. Die bereits in handliche Stücke gesägten Baumteile sollen am Samstag, 25. Juni, ab 10 Uhr, verfrachtet werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Trockenrasenfläche muss aus Naturschutzgründen regelmäßig gemäht werden, teilt die Stadt mit. Aus diesem Grund könne die Baumkrone nicht dort liegenbleiben. Stattdessen soll das Material per Anhänger an eine andere Stelle in den Wald gefahren werden, wo es der Natur als Totholz erhalten bleiben soll. Interessierte Personen müssen sich zuvor beim BUND per E-Mail unter bund.heidelber@bund.de anmelden. Treffpunkt für die Helferinnen und Helfer ist der ausgeschilderte Rettungstreffpunkt HD 95. Dieser befindet sich am Eingang des Haarlasswegs in Heidelberg-Ziegelhausen vor dem Fangzaun. Für eine kleine Stärkung vor Ort sei gesorgt. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist der Einsatz nicht geeignet.

