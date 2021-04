Radpreis verliehen

Heidelberg/Hamburg. Feierlaune beim Heidelberger Verein „Fahrrad & Familie“: Für sein Projekt „Proberadeln für Familien mit kleinen Kindern“ erhielt er den Deutschen Fahrradpreis in der Kategorie „Service“, in der er den zweiten Platz belegte. Das gaben die Organisatoren des bundesweiten Wettbewerbs am Dienstag in Hamburg bekannt, wo der Deutsche Fahrradpreis am Rande des Nationalen Radverkehrskongresses vergeben wurde.

Hannah Eberhardt und Anna Gering, Mitgründerinnen des Vereins und dessen Vorstandsmitglieder, nahmen die mit 3000 Euro verbundene Auszeichnung bei einer Online-Preisverleihung entgegen. „Wir freuen uns total“, sagte Anna Gering, die ebenso wie Hannah Eberhardt begeistert in die Kamera winkte.

Anhänger oder Kindersitz?

Beim „Proberadeln“, das an jedem vierten Donnerstag im Monat organisiert wird, können junge und werdende Eltern sich umfassend zum Thema Fahrradanhänger beraten lassen, mit oder ohne Sprössling verschiedene Modelle testen und sogar ausleihen. Auch Kindersitze, ein Lastenrad, ein Laufrad und ein kleines Kinderrad können ausprobiert werden.

Seit dem Start im Sommer 2018 hätten etwa 80 Familien von dem kostenlosen Angebot Gebrauch gemacht, sagte Anna Gering. „Die Familien sind sehr, sehr dankbar.“

Und weil das Projekt nach Einschätzung des Vereins dabei hilft, bei „werdenden und frischgebackenen Eltern Radfahr-Hemmnisse abzubauen“, Mitnahme-Möglichkeiten auszuprobieren und auch mit Kind zu radeln, meldeten sie es zu dem jährlich organisierten Wettbewerb an. Dieser soll gute Beispiele aus der Praxis des Radverkehrs bekannt machen, die Beiträge sollen außerdem als Vorbild für weitere Projekte dienen.

Das Preisgeld will der Verein als Eigenanteil für Fördermittel nutzen, mit denen das Proberadeln überregional ausgebaut werden soll. Man suche lokale Initiativen, mit denen man Workshops anbieten könne, sagte Eberhardt. Außerdem ist geplant, ein Angebot für Familien mit behinderten Kindern zu entwickeln.

