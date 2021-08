Radlerin gerät in Ziegenherde

Eberbach. Schwere Verletzungen hat sich eine 62-jährige Radlerin zugezogen, die nach Angaben der Polizei am Mittwochmittag in Eberbach in eine Ziegenherde geriet und stürzte. Ein Viehtreiber war mit zwölf Ziegen vom Stall zum Freigehege unterwegs. Zunächst liefen die Tiere nach Mitteilung der Beamten, wie sie es gewohnt waren, auf der linken Straßenseite. Dann seien sie nach rechts gewechselt, wo sich der Freilauf befindet. Die Radlerin, die von hinten in die Herde geraten war, kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174 41 11 zu melden. miro

