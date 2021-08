Radler bringt Rollerfahrer zum Sturz - Zeugen gesucht

Heidelberg. Unachtsamkeit hat nach Mitteilung der Polizei am Mittwoch in Heidelberg zu einem Unfall zwischen zwei Zweiradfahrern geführt. Ein Fahrradfahrer war gegen 8.15 Uhr auf der Rohrbacher Straße in der Südstadt unterwegs. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, soll er nach links abgebogen sein. Dabei stieß der noch unbekannte Unfallverursacher mit einem 27-jährigen Rollerfahrer zusammen, der stürzte und sich leicht verletzte. Der Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen sollen sich unter Telefon 0621/1744111 melden.

