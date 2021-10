Radlader-Fahrer bei Arbeitsunfall in Heidelberg schwer verletzt

Heidelberg. Ein Fahrer eines Radladers hat sich bei einem Arbeitsunfall in Heidelberg schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann am Mittwochmittag mit seinem Fahrzeug auf einer Baustelle in der Straße "Im Moselgrund" im Stadtteil Ziegelhausen aus unbekannten Gründen beim Rückwärtsfahren umgekippt. Dabei wurden seine Beine eingeklemmt. Zunächst wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Von dort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik eingeliefert.

Der Radlader wurde mit einem Kran geborgen. Für die Arbeiten an der Unfallstelle war die Straße zwischenzeitlich gesperrt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.