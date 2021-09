Radkultur und Stadtradeln am Samstag

Heidelberg. Beim „RadKultur“-Tag am Samstag, 18. September, dreht sich alles um das Fahrrad: Der Aktionstag der Initiative „RadKultur“ geht dieses Jahr auf dem Friedrich-Ebert-Platz mit dem Schwerpunkt Lastenrad in die achte Runde. Von 12 bis 18 Uhr können Gäste verschiedene Lastenräder ausprobieren oder zwischen den anderen zahlreichen Programmpunkten und Aktionen wählen. Ein Höhepunkt soll die vom ADFC organisierte Radparade werden, die um 14 Uhr von Heidelbergs Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain am Universitätsplatz gestartet wird. Motto: „Mehr Platz = Sicherheit und Spaß“.

Wer sein Fahrrad mitbringt, kann es beim kostenlosen RadCheck für den Herbst fit machen lassen. Die Rad-Profis beraten und führen kleinere Reparaturen direkt vor Ort durch. Zusätzlich bietet die Polizei eine Fahrradcodier-Aktion an, damit Räder im Falle eines Diebstahls landesweit identifiziert werden können. Die Fahrradcodierung ist kostenlos. 78 Teams hatten im Juli beim Stadtradeln mitgemacht. Preisträger sind die Teams Internationale Gesamtschule Heidelberg, Kurfürst-Friedrich-Gymnasium, St. Raphael und Hölderlin-Gymnasium, die zusammen 140 000 Kilometer radelten.