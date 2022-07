Radfahrerin von Pkw auf B 37 in Heidelberg frontal erfasst und schwer verletzt

Heidelberg. Eine Radfahrerin ist am Dienstagmorgen auf der Schlierbacher Landstraße (B37) in Heidelberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben eines Mitarbeiters vor Ort, kollidierte kurz vor der Ziegelhäuser Brücke ein in Richtung Neckargemünd fahrender Autofahrer an einem mit Lichtzeichenanlage geregelter Fußgänger- und Radfahrerübergang frontal mit der Fahrradfahrerin.

Die Frau prallte offenbar in die Frontscheibe und kam etwa 20 Meter weiter auf der Fahrbahn zum Liegen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb offenbar unverletzt. Der Pkw wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Während den Rettungsarbeiten staute sich der Verkehr zwischen auf rund drei Kilometer. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.