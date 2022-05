Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Heidelberg-Bergheim. Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagvormittag eine 21-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll die Frau auf dem Czernyring in Richtung Blücherstraße unterwegs gewesen sein, wo sie die Straße überquerte, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Eine 75-jährige Autofahrerin konnte einen Unfall nicht mehr verhindern und erfasste die Radfahrerin. Nach Kollision mit der Motorhaube und der Windschutzscheibe stürzte diese zu Boden und zog sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte die Frau über einen Lautsprecher Musik gehört haben und dadurch vom Verkehr abgelenkt worden sein. Der entstandene Sachschaden liegt bei 3000 Euro.

