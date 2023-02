Radfahrerin in Heidelberg angefahren - Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagmorgen eine 31-jährige Fahrradfahrerin in Heidelberg angefahren und sich direkt von der Unfallstelle entfernt. Die 31-Jährige überquerte um kurz nach 8 Uhr an der Kreuzung von Lessingstraße und Kurfürstenanlage eine grüne Ampel, teilte die Polizei mit. Dabei berührte der Fahrer eines silbergrauen Mercedes Benz Vito, auf dessen rechter Seite sich ein Aufdruck oder Firmenlogo befand, ihr Hinterrad und brachte sie zu Fall. Die Fahrradfahrerin wurde nicht verletzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern. Zwei unbekannte Zeugen sollen den Vorfall beobachtet haben. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/18570 zu melden.