Radfahrerin bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Heidelberg. Eine Radfahrerin ist am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr die 27-Jährige die Liebermannstraße als ihr auf Höhe der Sporthalle ein Fahrradfahrer mit angeleintem Hund entgegen kam. Als die Radfahrer sich begegneten, lief der Hund in das Rad der Frau und brachte sie zu Fall. Die 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es werden nun Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/1744111 entgegengenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1