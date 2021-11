Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt - beteiligte Fußgängerin gesucht

Heidelberg. Eine 64 Jahre alte Radfahrerin hat sich bei einem Unfall in Heidelberg schwer verletzt. Nachdem die Geschädigte verbotenerweise den Fußweg in der Straße „Alte Glockengießerei“ befahren hatte, touchierte sie eine Fußgängerin und stürzte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 64-Jährige zog sich bei dem Unfall am Dienstag gegen 16 Uhr Rippenbrüche zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Da die Verletzungen unmittelbar nach dem Unfall noch nicht abzuschätzen waren, verzichteten die Frauen auf einen Austausch der Personalien, berichtete die Polizei weiter. Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler nun die Angaben der beteiligten Fußgängerin. Die Frau sowie mögliche weitere Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 bei der Polizei.