Heidelberg. Eine Radfahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall in Heidelberg verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein Autofahrer an einer Kreuzung abbiegen und kollidierte mit der 27-Jährigen. Mit leichten Verletzungen wurde die Radfahrerin mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

