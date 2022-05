Radfahrerin angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg. Ein Auto hat am Montagmorgen in Heidelberg einen Unfall mit Radfahrerin verursacht und ist im Anschluss einfach weitergefahren. Nach Angaben der Polizei missachtete gegen 7.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Ladenburger Straße und Keplerstraße eine bislang unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer die Vorfahrt der 13-Jährigen und touchierte diese am Hinterrad. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrrad der 13-Jährigen beschädigt, verletzt wurde die Jugendliche nicht. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Kleinwagen handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/45690 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1