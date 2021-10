Heidelberg. Ein 23 Jahre alter Radfahrer ist am Samstagabend in Heidelberg von einem Auto erfasst worden. Der 40-jährige Fahrer des Pkw hatte beim Abbiegen im Kreuzungsbereich der Neckarstaden und der Sofienstraße den Radfahrer übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch den Aufprall wurde der 23-Jährige auf die Motorhaube des Autos geschleudert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schließlich ging er Unfall glimpflich aus: Der Radfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.