Radfahrer randaliert in Heidelberg und flüchtet

Heidelberg. Ein Radfahrer hat am Donnerstag in Heidelberg randaliert. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Radfahrer am Abend in Rohrbach in einen Streit mit einem Autofahrer. Der Streit eskalierte, als der Fahrradfahrer das Auto in der Hertzstraße links überholte und den Autofahrer nötigte, bis zum Stillstand abzubremsen. Dabei beleidigte der Fahrradfahrer den Autofahrer mehrmals und zeigte ihm den Mittelfinger. Ebenso trat der Radfahrer mehrmals gegen die Autotür.

Nach dem Streit flüchtete der Fahrradfahrer in Richtung Rohrbach-Süd. Die Polizei ermittelt nun. Der Radfahrer wird folgendermaßen beschrieben: ca. 40-45 Jahre alt, schlanke Statur, bekleidet mit einem blauen Pullover, einer schwarzen ärmellosen Weste und blauen Jeans. Außerdem trug er einen Helm und fuhr vermutlich ein City-Bike. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 34180 beim Polizeirevier Heidelberg Süd zu melden.