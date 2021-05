Heidelberg. Ein Radfahrer ist in Heidelberg in der Nacht zu Samstag mit einem parkenden Auto kollidiert und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, prallte der 56-Jährige gegen 3.30 Uhr im Eisengreinweg gegen einen geparkten Mercedes. Der Mann wurde in eine Klinik eingeliefert.

Da der Radfahrer offensichtlich stark alkoholisiert gewesen sein soll, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Am Auto entstand Schaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro.