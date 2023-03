Radfahrer kollidiert in Heidelberg mit Fußgänger und flüchtet

Heidelberg. Ein Fahrradfahrer ist in Heidelberg am vergangenen Freitag mit einem Fußgänger kollidiert und anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei war der Radfahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Universitätsplatz unterwegs, als er den am Straßenrand laufenden 53-jährigen Fußgänger am Bein touchierte und verletzte. Trotz den lauten Rufen des Geschädigten setzte der Unbekannte dabei seine Fahrt fort.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 20 bis 25-jährigen Mann mit schlanker Figur und langen, zu einem Pferdeschwanz gebundenen, braunen Haaren handeln. Er trug zum Tatzeitpunkt eine braune Winterjacke, Jeans und einen Rucksack.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1744111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.