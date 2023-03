Radfahrer in Heidelberg-Handschuhsheim verletzt

Heidelberg-Handschuhsheim. Ein 55-jähriger Fahrradfahrer ist in Heidelberg-Handschuhsheim am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überholte ein bisher unbekannter Fahrer eines Ford Focus den Fahrradfahrer. Das Auto überholte so knapp, dass der 55-Jährige entgegen lenken musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam der Mann zu Fall und wurde verletzt.

Der Autofahrer mit Ludwigsburger Zulassung entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die etwas gesehen haben, können sich unter der Telefonnummer: 06221/45690 bei der Polizei melden.