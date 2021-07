Radfahrer fährt auf Streifenwagen auf und flüchtet

Heidelberg. Ein Radfahrer ist in der Nacht zum Sonntag gegen einen Streifenwagen der Polizei geprallt und anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, sollte der Mann gegen 0.45 Uhr eigentlich im Bereich der Eppelheimer Straße / Einmündung Kurpfalzring angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden, als er mit seinem Fahrrad auf das Heck des Streifenfahrzeuges prallte. Hierbei entstand am Einsatzfahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa. 1500 Euro. Im Anschluss flüchtete der Radfahrer unvermittelt in Richtung Kranichweg.

Trotz sofortiger Verfolgung und umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, gelang es ihm unerkannt zu entkommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221/34180 zu melden.