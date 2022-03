Radfahrer auf Abwegen

Heidelberg/Walldorf. Die schnellste Route ist nicht immer die sicherste: Das musste ein Radfahrer erfahren, der am Montagabend zwischen Walldorf und Heidelberg auf der A5 unterwegs war. Er hatte zuvor sein Navigationsgerät auf dem Mobiltelefon falsch eingestellt, teilte die Polizei mit. Statt die Einstellung für Radfahrer zu benutzen, hatte der 22-jährige Student die Option für Autofahrer ausgesucht, die wiederum auf die schnellste Route eingestellt war.

Der Mann hatte zuvor seine Einkäufe in einem Einrichtungshaus in Walldorf erledigt und wollte diese heim nach Heidelberg bringen. „Sorglos radelte der junge Mann los und fand sich kurz vor 20 Uhr auf der A5 in Richtung Frankfurt wieder“, berichtete die Polizei. Er habe der Streife erklärt, dass ein Wendemanöver auf der Autobahn zu gefährlich gewesen sei. So habe er sich dazu entschlossen, den Standstreifen der A 5 zu benutzen und seine Fahrt nach Heidelberg fortzusetzen.

Hilfe bekam der junge Mann von einem Autofahrer. Als dieser die gefährliche Situation erkannte, schaltete er die Warnblinker an, setzte sich hinter den Radler und verständigte die Polizei. An einem Parkplatz belehrten die Beamten den Radfahrer über sein Fehlverhalten, erklärten ihm die richtige Bedienung der Navigations-App und – da keine andere Möglichkeit bestanden habe – gaben dem Mann schließlich Geleitschutz. Der Student wurde von der Polizei bis zur Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost begleitet. Von dort fand er über Radwege seinen Heimweg nach Kirchheim. pol/kpl

