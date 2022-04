Radentscheidübergibt Signaturen

Heidelberg. 10 879 Menschen haben im vergangenen Jahr die acht Forderungen der Initiative „Rad Entscheid Heidelberg“ mit ihrer Unterschrift unterstrichen. Am Samstag, 9. April, wollen die Unterstützer die Liste der Signaturen im Rathaus an Stadtchef Eckart Würzner überreichen. Eine Rad-Demo beginnt um 13 Uhr auf dem Gadamerplatz in der Bahnstadt. Gegen 14 Uhr startet am Rathaus eine Kundgebung. Das teilt die Initiative auf ihrer Internetseite mit.

Gefährliche Kreuzungen sicherer machen, ein durchgängiges und sicheres Netz für den Alltags-Radverkehr ausbauen, eine grüne Welle für Radler und fußgängerfreundliche Ampeln einrichten: Das sind drei der acht Forderungen, die nun in ein Bürgerbegehren münden. Das bedeutet, dass sich der Gemeinderat mit den Forderungen auseinandersetzen muss.

SPD erklärt sich solidarisch

Soweit hätte es nicht kommen müssen, formuliert die SPD-Fraktion in einer Mitteilung am Donnerstag und solidarisierte sich mit dem Radentscheid. Die seit 2021 laufende Zusammenarbeit der Bürgerinitiative mit der Stadtverwaltung hätte „ein gelungenes und vielversprechendes Beispiel für eine Kooperation“ zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie der Stadtverwaltung sein können, heißt es darin.

„Wir erwarten, dass sich der grüne Verkehrsbürgermeister endlich mit den Vertreterinnen an den Tisch setzt und die Anregung für einen sichereren und flüssigeren Radverkehr ernst nimmt. Das ist der Politikstil, den wir üblicherweise hier in Heidelberg pflegen“, formulierte SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster. Die Bürgerinitiative sei aktiv auf die Verwaltung zugegangen und habe Ideen einbringen wollen, wie der Radverkehr in der Stadt deutlich verbessert werden könne – sei aber nicht gehört worden. miro

