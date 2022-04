Radentscheid-Initiative überreicht 10 800 Unterschriften

Heidelberg. Die Unterschriften füllen fünf Aktenordner: Die Initiative Radentscheid hat ihr Bürgerbegehren am Samstag an Klimaschutz-Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain übergeben. Rund 180 Fahrradfreunde versammelten sich zu der Kundgebung vor dem Rathaus in der Altstadt. „Wir brauchen ein Gesamtkonzept, das einen neuen Qualitätsstandard für Radwege definiert“, begründete Dominic Egger, einer der Initiatoren. Dabei müsse die Sicherheit der Jüngsten im Mittelpunkt stehen. Bürgermeister Schmidt-Lamontain (M.) ging darauf ein, dass die Verwaltung an 54 kurz- und mittelfristigen Maßnahmen arbeite, die das Radfahren unterstützen sollen. miro (Bild: Philipp Rothe)

